В 18:00 29.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч: «Нант» — «Сент-Этьен» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нант» — «Сент-Этьен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нант»).

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