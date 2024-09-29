В 22:00 29.09.2024 Форталеза и Куяба сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Форталеза — Куяба

Последний матч: «Куяба» — «Форталеза» 5:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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