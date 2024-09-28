Последний матч: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.38.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Манчестер Сити»).
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