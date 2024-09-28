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    Карпаты — Полесье онлайн трансляция

    Футбол Премьер-лига (Украина) Карпаты
    В 18:00 28.09.2024 Карпаты и Полесье сыграют матч в украинской Премьер-лиге.

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