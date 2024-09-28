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    Халл Сити — Кардифф Сити онлайн трансляция

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Халл Сити Кардифф Сити
    Халл Сити и Кардифф Сити начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 28.09.2024.

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    Последний матч: «Кардифф Сити» — «Халл Сити» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Халл Сити»).

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