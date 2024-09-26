начнут матч в 17:00 в кубке России по футболу, 26.09.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак Кострома» — «Енисей». Коэффициент ставки — 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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