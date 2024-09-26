В 22:00 26.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав групповом этапе Лиги Европы.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Олимпиакос». Коэффициент ставки — 1.94 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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