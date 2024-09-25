В 03:30 25.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Либертадорес.

Последний матч: «Colo Colo» — «Ривер Плейт» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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