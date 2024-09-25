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    Ривер Плейт — Colo Colo: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 03:30 25.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Ривер Плейт — Colo Colo в плей-офф Кубка Либертадорес.

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    Последний матч: «Colo Colo» — «Ривер Плейт» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ривер Плейт — Colo Colo.

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