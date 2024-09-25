В 16:00 25.09.2024 Машук-КМВ и Родина сыграют матч в кубке России по футболу.

Машук-КМВ — Родина

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Машук-КМВ»).

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