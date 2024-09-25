В 19:45 25.09.2024 Будё-Глимт и Порту сыграют матч в групповом этапе Лиги Европы.

Будё-Глимт — Порту

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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