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    Валенсия — Осасуна: смотрите прямую трансляцию 24.09.2024 в 20:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Валенсия Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:00 24.09.2024 Валенсия и Осасуна сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

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    Валенсия — Осасуна

    Последний матч: «Осасуна» — «Валенсия» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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