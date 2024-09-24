В 20:00 24.09.2024 Валенсия и Осасуна сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

Валенсия — Осасуна

Последний матч: «Осасуна» — «Валенсия» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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