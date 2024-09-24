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    «Реал» — «Алавес». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура Ла Лиги «Реал» — «Алавес»

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    Мадридский «Реал» сыграет дома с «Алавесом» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 14 очков в 6-ти матчах. На счету «сливочных» четыре победы и две ничьи при разнице забитых и пропущенных мячей 13:3.

    Подопечные Карло Анчелотти одержали три победы кряду в чемпионате Испании, пропустив всего один мяч — в прошлом туре от «Эспаньола» (4:1). До этого мадридцы с одинаковым счетом 2:0 переиграли «Бетис» и «Реал Сосьедад».

    До матча с «Эспаньолом» «сливочные» удачно стартовали в Лиге Чемпионов. Матч первого тура общего этапа завершился домашнем победой «Реала» над «Штутгартом» со счетом 3:1.

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    «Алавес»

    «Алавес» неплохо стартовал в новом сезоне Ла Лиги, набрав 10 очков в 6-ти матчах. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:7.

    Команда под руководством Луиса Гарсии Пласы одержала 3 победы в 4-х последних матчах чемпионата, проиграв лишь «Эспаньолу». В крайнем туре Ла Лиги «Алавес» дома обыграл «Севилью» со счетом 2:1.

    Личные встречи

    «Реал» выиграл оба матча у своего соперника в прошлом сезоне Ла Лиги — 1:0 в гостях и 5:0 дома.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 8 побед, «Алавес» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Алавес» с коэффициентом 2.20.

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