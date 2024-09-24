ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо МарескаЭнцо Мареска — одна из пяти причин, по которым «Челси» ждет трудный сезон
    Все новости спорта

    Футбол, Англия. Кубок Лиги, Манчестер Сити — Уотфорд. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Уотфорд
    В 21:45 24.09.2024 Манчестер Сити и Уотфорд сыграют матч в кубке Лиги Англии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Манчестер Сити — Уотфорд

    Последний матч: «Манчестер Сити» — «Уотфорд» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Манчестер СитиУотфорд доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Уотфорд.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Споткнется ли «Реал» об «Алавес»?
  • «Реал» Мадрид — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «МЮ» начнет свою путь в Лиге Европы с победы
  • «Манчестер Юнайтед» — «Твенте». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Канониры» деклассируют «Болтон»
  • «Арсенал» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры