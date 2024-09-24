В 17:00 24.09.2024 Челябинск и Тюмень сыграют матч в кубке России по футболу.

Челябинск — Тюмень

Последний матч: «Челябинск» — «Тюмень» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челябинск» — «Тюмень» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Челябинск»).

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