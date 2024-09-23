Последний матч: «Оболонь» — «Шахтёр Д» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Оболонь». Коэффициент ставки — 1.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Шахтёр Д»).
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