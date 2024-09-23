В 00:30 23.09.2024 Гремио и Фламенго сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Гремио — Фламенго

Последний матч: «Фламенго» — «Гремио» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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