В 19:00 22.09.2024 Рома и Удинезе сыграют матч в чемпионате Италии по футболу.

Рома — Удинезе

Последний матч: «Удинезе» — «Рома» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Удинезе». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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