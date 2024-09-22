В 16:00 22.09.2024 Монако и Гавр сыграют матч во французской Лиге 1.

Монако — Гавр

Последний матч: «Монако» — «Гавр» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Гавр». Коэффициент ставки — 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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