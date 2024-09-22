начнут матч в 17:15 в Ла Лиге, 22.09.2024.

Последний матч: «Сельта» — «Атлетик» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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