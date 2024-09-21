начнут матч в 15:00 в Ла Лиге, 21.09.2024.

Последний матч: «Реал Сосьедад» — «Вальядолид» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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