В 17:15 21.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Узбекистана.

Последний матч: «Dinamo Samarkand» — «Олимпик Ташкент» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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