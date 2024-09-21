ПерерывЗенит — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — «Факел». Онлайн
  • 16:29
    • «Челси» всухую обыграл «Вест Хэм», у Джексона — дубль и ассист
  • 16:28
    • ЦСКА переиграл УНИКС в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ
  • 16:18
    • Медведев проигал Тиафо в матче Кубка Лэйвера
  • 15:57
    • Дубли Кордобы и Сперцяна обеспечили «Краснодару» победу над «Акроном»
    Все новости спорта

    Лестер — Эвертон смотреть онлайн

    Футбол АПЛ Лестер Сити Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лестер и Эвертон начнут матч в 17:00 в чемпионате Англии по футболу, 21.09.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Лестер» — «Эвертон» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

      • Календарь и таблица АПЛ

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лестер»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лестер — Эвертон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Армейцы покажут свой класс
  • «Рубин» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Ювентус» и «Наполи» забьют друг другу?!
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Джошуа нокаутирует Дюбуа и вернет себе титул IBF?
  • Джошуа — Дюбуа. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.52
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры