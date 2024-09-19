В 22:00 19.09.2024 Брест и Штурм сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Брест — Штурм

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Штурм». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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