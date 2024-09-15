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    Livyi Bereg — Кривбасс: смотрите прямую трансляцию 15.09.2024 в 15:30

    Футбол Премьер-лига (Украина) Кривбасс
    15.09.2024 в 15:30 начнется матч в турнире в чемпионате Украины по футболу Livyi Bereg — Кривбасс. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

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