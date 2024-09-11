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    Венесуэла — Уругвай 11.09.2024 прямая трансляция

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Венесуэлы Сборная Уругвая
    В 01:00 11.09.2024 Венесуэла и Уругвай сыграют матч в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

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    Венесуэла — Уругвай

    Последний матч: «Уругвай» — «Венесуэла» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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