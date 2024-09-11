В 01:00 11.09.2024 Венесуэла и Уругвай сыграют матч в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Венесуэла — Уругвай

Последний матч: «Уругвай» — «Венесуэла» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венесуэла» — «Уругвай». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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