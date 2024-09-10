В 19:00 10.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч: «Кипр U21» — «Словения U21» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Словения U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Словения U21 — Кипр U21.

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