начнут матч в 19:30 в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 10.09.2024.

Последний матч: «Италия U21» — «Норвегия U21» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвегия U21»).

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