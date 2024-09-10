Молдавия U21 — Швеция U21
Последний матч: «Швеция U21» — «Молдавия U21» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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