В 16:00 10.09.2024 Молдавия U21 и Швеция U21 сыграют матч в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Молдавия U21 — Швеция U21

Последний матч: «Швеция U21» — «Молдавия U21» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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