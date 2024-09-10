В 17:00 10.09.2024 Казахстан U21 и Бельгия U21 сыграют матч в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Казахстан U21 — Бельгия U21

Последний матч: «Бельгия U21» — «Казахстан U21» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бельгия U21»).

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