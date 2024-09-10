В 19:30 10.09.2024 Исландия U21 и Уэльс U21 сыграют матч в группе I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Исландия U21 — Уэльс U21

Последний матч: «Уэльс U21» — «Исландия U21» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Уэльс U21»).

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