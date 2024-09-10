В 19:00 10.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Czechia U21»).

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