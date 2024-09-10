В 19:00 10.09.2024 Болгария U21 и Польша U21 сыграют матч в группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Болгария U21 — Польша U21

Последний матч: «Польша U21» — «Болгария U21» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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