В 16:00 07.09.2024 Регар-ТадАЗ и Хосилот сыграют матч в высшей Лиге Таджикистана.

Регар-ТадАЗ — Хосилот

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