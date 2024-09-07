начнут матч в 19:00 в лиге D группы 2 Лиги наций УЕФА, 07.09.2024.

Последний матч: «Мальта» — «Молдавия» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Молдавия» — «Мальта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Молдавия»).

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