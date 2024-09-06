В 19:00 06.09.2024 Украина U21 и Сербия U21 сыграют матч в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Украина U21 — Сербия U21

Последний матч: «Украина U21» — «Сербия U21» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина U21» — «Сербия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Украина U21»).

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