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    Футбол, U21 Евро-2025. Отбор. Группа E, Швейцария U21 — Албания U21. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Евро-2023 U21
    В 20:30 06.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Швейцария U21 — Албания U21 в группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Последний матч: «Албания U21» — «Швейцария U21» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Албания U21»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швейцария U21 — Албания U21.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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