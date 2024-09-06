В 21:00 06.09.2024 Шотландия U21 и Испания U21 сыграют матч в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Шотландия U21 — Испания U21

Последний матч: «Испания U21» — «Шотландия U21» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия U21» — «Испания U21». Коэффициент ставки — 3.34 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Испания U21»).

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