начнут матч в 21:45 в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 06.09.2024.

Последний матч: «Англия U21» — «Северная Ирландия U21» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Ирландия U21» — «Англия U21». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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