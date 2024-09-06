начнут матч в 19:30 в группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 06.09.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Румыния U21»).

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