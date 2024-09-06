В 18:00 06.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч: «Исландия U21» — «Дания U21» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Исландия U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Исландия U21 — Дания U21.

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