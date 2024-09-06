начнут матч в 19:30 в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 06.09.2024.

Последний матч: «Словения U21» — «Франция U21» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция U21» — «Словения U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Франция U21»).

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