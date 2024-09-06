начнут матч в 19:00 в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 06.09.2024.

Последний матч: «Австрия U21» — «Босния и Герцеговина U21» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Австрия U21»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина U21 — Австрия U21.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам