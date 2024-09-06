В 03:00 06.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Последний матч: «Чили» — «Аргентина» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аргентина» — «Чили». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Аргентина»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Чили.

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