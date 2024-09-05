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    Северная Ирландия — Люксембург онлайн трансляция

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    Северная Ирландия и Люксембург начнут матч в 21:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА, 05.09.2024.

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    Последний матч: «Люксембург» — «Северная Ирландия» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Люксембург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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