начнут матч в 21:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА, 05.09.2024.

Последний матч: «Люксембург» — «Северная Ирландия» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Люксембург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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