В 17:00 05.09.2024 Латвия U21 и Норвегия U21 сыграют матч в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Латвия U21 — Норвегия U21

Последний матч: «Норвегия U21» — «Латвия U21» 7:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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