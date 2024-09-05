начнут матч в 17:45 в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 05.09.2024.

Последний матч: «Сан-Марино U21» — «Италия U21» 0:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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