В 18:00 04.09.2024 Волгарь и Астрахань сыграют матч в кубке России по футболу.

Волгарь — Астрахань

Последний матч: «Волгарь» — «Астрахань» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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