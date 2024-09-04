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    Футбол, Кубок Африки. Квалификация, Судан — Нигер. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    Судан и Нигер начнут матч в 16:00 в квалификации Кубка Африки, 04.09.2024.

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    Последний матч: «Судан» — «Нигер» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Судан»).

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