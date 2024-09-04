начнут матч в 18:00 в кубке России по футболу, 04.09.2024.

Последний матч: «Khimik» — «Муром» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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