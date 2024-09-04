начнут матч в 19:00 в группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 04.09.2024.

Последний матч: «Германия U21» — «Израиль U21» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Израиль U21»).

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